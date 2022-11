Montefusco | Napoli | parlare apertamente di Scudetto ti dà la giusta mentalità' '

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Vincenzo, ex calciatore e allenatore del, è intervenuto a Radio Marte in ForzaSempre. Queste le sue parole: "Nonostante la scaramanzia, io non capisco perché ala parolanon si dovrebbe pronunciare. Parlarne, invece, ti dà la. -afferma- Ildi oggi, se va a fare i Mondiali li vince. L’Argentina si è presentata in Qatar con 5-6 giocatori scartati in Italia: che squadra può essere? Ha perso anche perché Messi non ha mai avuto il carisma per vincere un Mondiale, nonostante sia il calciatore più forte in attività. Io sono più per il Brasile. -prosegue- Poi ci sono le squadre europee che alla fine ...

Montefusco: "Non condivido la scaramanzia per la parola scudetto a Napoli" L'ex bandiera e allenatore del Napoli, Vincenzo Montefusco , è intervenuto a Radio Marte: "Nonostante la scaramanzia, io non capisco perché a Napoli la parola Scudetto non si dovrebbe pronunciare. Par ...Vincenzo Montefusco, calciatore ex Napoli ed attualmente opinionista degli azzurri, ha parlato della lotta al tricolore. A Radio Marte l'argomento principale della sua intervistata è stata la scaraman ...