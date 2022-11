L’appello agli alieni dei fan di Bolsonaro e altri piccoli esempi della difficoltà di dialogare con i populisti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Per buona parte degli ultimi trent’anni la sinistra si è divisa intorno alla questionecosiddetta demonizzazione di Silvio Berlusconi e del suo elettorato. Da un lato c’era chi sosteneva che delegittimare e squalificare moralmente metà degli italiani non avrebbe reso più facile vincere le elezioni, dall’altro chi riteneva al contrario che solo una contrapposizione durissima e intransigente avrebbe potuto salvare l’anima (e anche i consensi)sinistra. Curiosamente – ma forse non tanto – oggi una discussione molto simile, a parti rovesciate, si svolge intorno al populismo e al rapporto con i, in particolare grillini. La simmetria, va detto subito, non è perfetta: allora infatti nessuno a sinistra sosteneva che bisognasse allearsi con Berlusconi, né per la verità Berlusconi si è mai sognato di dirsi progressista e ...