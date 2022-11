“Immobilizzato con un ginocchio per 16 minuti” | l’accusa a un barista di Bitritto per la morte di un 27enne

(Di mercoledì 23 novembre 2022)e poi tenuto a terra con ilper ben 16nonostante le “continue richieste di aiuto” e il “respiro affannoso”. Così secondo la procura di Bari è stato ucciso ilGiovanni Palazzotto, morto domenica scorsa a seguito di uno scontro fisico con Francesco Assunto, titolare di un bar a, in provincia di Bari. Per il 31enne la procura ha chiesto al gip la convalida dell’arresto, condi omicidio volontario. Secondo la ricostruzione, fatta dai carabinieri tramite i racconti dei testimoni e i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, Palazzotto sarebbe stato bloccato mentre tentava di entrare con la forza nel locale di Assunto dopo aver danneggiato un bar vicino. L’imprenditore lo avrebbe spinto a terra, colpendolo con sei pugni mentre ...

Lo avrebbe picchiato e poiprono per terratutto il peso che gli comprimeva la gabbia toracica per 16 lunghi minuti . Nei confronti di Assunto la pm Chiara Giordano ha chiesto al ...... arrestato l'amante Giovanni Palazzotto, com'è morto il 27enne: 'per 16 minuti fino a ... aveva deciso di non fidarsi del tutto della dichiarazione della ragazza che vivevala mamma e ...Cronaca - Si chiama Gianni Palazzotto , ha precedenti penali: è in stato confusionale, sta male e morirà dopo l'arrivo del 118. Secondo quanto ricostruito dai ...Immobilizzato e poi tenuto a terra con il ginocchio per ben 16 minuti nonostante le “continue richieste di aiuto” e il “respiro affannoso”. Così secondo la procura di Bari è stato ucciso il 27enne Gio ...