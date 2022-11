Serie A | tensione in Lega | sfuriata di De Laurentiis

(Di martedì 22 novembre 2022) Riporta Calcio e Finanza che vi è statainA. Ben sette squadre hanno infatti abbandonato l’assemblea prevista oggi, ma ancora prima dell’inizio della riunione in via Rosellini. In particolare, hanno lasciato l’assemblea, dopo essersi presentati inizialmente nella sede della, i dirigenti di Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza, mentre il Torino non si è presentato. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, una decisione nata dopo unadel patron del Napoli Aurelio Deprima dell’inizio dell’assemblea: nel mirino del numero uno dei partenopei tutto il sistema dellaA in particolare dal lato dei club, partendo dalle mosse di Lotito e non solo. Alla base ci sarebbe in ...

in LegaA. Ben sette squadre hanno infatti abbandonato l'assemblea prevista oggi, ma ancora prima dell'inizio della riunione in via Rosellini. In particolare, hanno lasciato l'assemblea,...Che leresti alta lo conferma la minaccia di Gazprom di ridurre da lunedì i flussi di gas ... Secondo fonti diplomatiche, gli scettici hanno sollevato unadi preoccupazioni, tra cui la ...Oggi, durante l'Assemblea della Lega serie A, si sono vissuti attimi di tensione. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Aurelio De Laurentiis si ...Caos in Lega Serie A in occasione dell'assemblea fissata per oggi, dopo che alcuni club, tra i quali Napoli, Milan, Monza, Juventus e Roma, sono andati via prima dell'inizio della riunione, poi ...