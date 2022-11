Nel 2027 forse tornerà sulla Terra il mammut

Ora, il quotidiano torinese Tuttosport parla di un prossimo rinnovo per l'ex Milan, con un nuovo accordo che dovrebbe chiudersi fino al, rendendo Locatelli ancora più centraleprogetto ...Felipe Anderson a vita con la Lazio. Sarà rinnovato il contratto dell'attaccante brasiliano in scadenza2024. Per arrivare insieme sino al. Così il legame potrà allungarsi a undici stagioni. Una trattativa che entreràvivo nelle prossime settimane, puntando sulla volontà reciproca di ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Felipe Anderson a vita con la Lazio. Sarà rinnov ...Il centrocampista di Allegri è sempre più nel cuore del progetto bianconero. Riscatto in primavera come da accordi, poi è attesa la proposta per il rinnovo ...