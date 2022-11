L' Onu | 6 595 civili ucraini uccisi dall' inizio della guerra Ma sono molti di più

laRegione

Guerra in Ucraina e strage quotidiana. Sono almeno 6.civili ucraini sono stati uccisi e altri 10.189 civili sono rimasti feriti dall'inizio della ... L'ha osservato che il numero reale di vittime ...L'Oms lancia l'allarme freddo per l'inverno in Ucraina: "Sarà pericoloso per la vita di milioni di persone". L'Aiea è preoccupata per i bombardamenti troppo vicini alla centrale nucleare di ... Onu: oltre 6’500 i civili morti dall’inizio della guerra Sono almeno 6.595 civili ucraini sono stati uccisi e altri 10.189 civili sono rimasti feriti dall'inizio della guerra. Lo lo ha reso noto l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diri ...L’Unhcr commenta che la maggior parte dei decessi sono stati causati dall’uso di armi esplosive con effetti ad ampio raggio. Più di 10mila i feriti ...