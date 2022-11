Infn | donne e ricerca scientifica | via al concorso per le scuole

(Di martedì 22 novembre 2022) “in Fisica: tra stereotipi di genere e professioni del futuro” è il titolo delper lesecondarie di II grado per l’anno scolastico 2022/2023, bandito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CNR-IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. L’obiettivo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema della parità di genere nellae fornire un’occasione per approfondire la conoscenza delle opportunità che lo studio della fisica offre. Ilè rivolto a studenti e studentesse delle classi III, IV e V degli istituti secondari di II grado. Si può partecipare singolarmente o in gruppi, con la supervisione dell’insegnante, ...

... alto livello culturale e scientifico raggiunto dalle donne sarde in settori finora considerati ... l'Inaf e l'Osservatorio astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell'INFN, la sede di Cagliari ... maggiore in quel contesto era sulle donne piuttosto che sulla ricerca", ha detto Votano, prima donna a capo dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e ...