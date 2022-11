I programmi in tv oggi | 22 novembre 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 novembre 2022) Su Canale 5 Con l’aiuto del Cielo – Elli e Clement, su Sky Premonitions. Guida aiTv della serata del 22Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 22? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Jumanji – Benvenuti nella giungla. Quattro liceali in punizione trovano un vecchio videogioco nei seminterrati della scuola. Una volta iniziata la partita, vengono risucchiati dentro il gioco ambientato nella giungla, ognuno nei panni di un personaggio diverso. Per poterne uscire e ritornare a casa dovranno terminare il gioco, superando varie sfide ...