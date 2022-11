Caso Portanova | il pm chiede 6 anni per il calciatore

(Di martedì 22 novembre 2022) Il pm ha chiesto seiper violenza sessuale di gruppo durante una festa per ManoloIl Pubblico Ministero ha chiesto seidi carcere a Manolo. L’accusa è di violenza sessuale di gruppo durante una festa a Siena a maggio del 2021. É quanto emerge dall’udienza con rito abbreviato che si è svolta davanti al gup del Tribunale di Siena. Oltre al giocatore sono coinvolti Alessio Langella (chiesti sei) e Alessandro Capiello (chiesto il rinvio a giudizio). Per l’altro indagato, all’epoca dei fatti non maggiorenne, interverrà il Tribunale dei minori di Firenze. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

