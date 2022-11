Scuole chiuse a Ischia e Procida per l’allerta meteo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto In considerazione delarancione emanata dalla Protezione Civile regionale per domani i sindaci dihanno deciso di teneretutte le, di ogni ordine e grado, delle due isole. Secondo le previsioni, infatti, nel golfo di Napoli nella giornata di domani soffieranno venti da sud ovest con velocità previste fino a 70/80 chilometri orari che renderanno il mare molto agitato tanto che si prevedono onde alte anche 5 metri e prevedibili ripercussioni anche per la regolarità dei collegamenti marittimi. A Casamicciola il commissario prefettizio oltre che delleha deciso che domani resteranno chiusi anche il cimitero ed il campo sportivo. L'articolo proviene da ...

