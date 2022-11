(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - La a storica rumena Carla Ionescu ha raccontato giorni fa di aver carpito una conversazione tra due suoi allievi che si scambiavano consigli su quale programma d'funzionasse meglio peri loro. Idi IA sono già così diffusi tra gliunivesitari? Del tema si è occupato il quotidiano inglese The Guardian, che segnala anche alcune esperienze di scienziati che si sono confrontati con questo tipo di produzione basata su metodi algoritmici. Già nel 2012 il teorico informatico Ben Goertzel ha proposto quello che lui stesso ha definito un “test universitario robotico” per dire che “ci dovrebbe essere consapevolezza” del fatto che “un'è in grado di ottenere una laurea allo ...

AGI - Agenzia Italia

... Giusi Princi, e dell'Assessore alle Infrastrutture, Mauro Dolce: "L'obiettivo di raggiungerepiùpossibile con i contenuti della mostra è stato raggiunto. In tal modo stiamo portando ...... con la sezione enogastronomica , in Piazza Steri, in cui glied i docenti dell'Istituto ... castagne, fritti e tante altre goloserie apprezzate dahanno preso parte all'iniziativa; ... Quanti studenti usano programmi di intelligenza artificiale per scrivere testi Inoltre sono anche uno strumento di contrasto alla dispersione scolastica perché le attività rivolte agli studenti della scuola media incuriosiscono ... a raggiungere l’obiettivo e a riattivare quanto ...I fatti sono avvenuti all’istituto superiore Romero di Rivoli, alle porte di Torino, dove sono venuti giù dei pannelli di polistirolo del ...