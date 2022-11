Paolo Bonolis | la proposta di vietare lo smartphone ai minori di 16 anni

(Di lunedì 21 novembre 2022) Seduta sull’altalena Antonella Clerici intervistache racconta del suo nuovo libro in cui pone l’attenzione anche sulloaidi 16. “Nessuna arroganza nel diventare morale per gli altri” chiariscee per un attimo si passa alla dedica scritta sul libro: “A chi viene, a chi resta e chi va” augurandosi che di persone nella sua vita ne restino il più possibile. “Lavorativamente parlando sono molte quelle che sono restare ma altrettanto tante che hanno preferito andare o che hanno smesso di lavorare o anche morti o hanno scelto altro…” ma ad Antonella Clerici e al pubblico di E’ sempre mezzogiorno interessa quella… I telespettatori del programma sono soprattutto genitori, mamme. Antonella ...

Tag24

Ospite a BookCity Milano 2022, il mattatore televisivo ha intrattenuto il pubblico parlando del suo secondo libro e non solo. Nel Salone d'onore della Triennale di Milano,ha presentato il suo secondo romanzo, Notte Fonda , edito da ...Laura Freddi è stata alla presentazione del secondo libro die la dedica l'ha fatta Sonia Bruganelli. Ma cosa ha scritto L aura Freddi nelle scorse ore è stata sotto i riflettori per quanto accaduto co ne Sonia Bruganelli. Proprio ... Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli “Notte Fonda” evento video Ospite di Silvia Toffanin a «Verissimo», la 79enne cantante, ora opinionista al GF Vip, ha raccontato delle proposte che ha rifiutato per posare senza veli ...Il presentatore televisivo noto tifoso dell'Inter ha aggiunto: 'Ha una rosa gigantesca e un ottimo allenatore come Allegri' ...