Nuova graduatoria sostegno per il ruolo | si può scegliere regione diversa da quella in cui si è in GPS | quando la domanda

... con importi maggiorati del 5% rispetto a chi ne è sprovvisto oppure preferenza in; ai ... il prossimo 23 novembre, presso lasede della Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, ...... garantendo il successo per 2 - 1 e la vetta solitaria dellaa quota 29, un punto in più del Lesmo passato a Lecco. LaSondrio è scesa in campo con: Khalil, Roffinoli, Gugiatti, M. ...Valzer di supplenti sulle stesse cattedre. Il boom di rinunce e dimissioni spinge il Provveditorato a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre ...perché la graduatoria era bloccata da tempo, sia per le assegnazioni degli alloggi del Comune, sia per quelli dell’Ater. In attesa che si arrivasse alla nuova stesura, abbiamo lavorato per portare ...