Mind the Bridge partner di Joule per Ora!

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Ravenna ha una grande tradizione industriale nel mondo energetico e della chimica. E’ necessario un passo in avanti a questo bacino industriale per fare in modo che non rimanga emarginato dalle nuove tendenze che vanno in direzioni molto diverse e possa avere una opportunità di valorizzarsi e crescere: ”C’è da parlare poco e lavorare tanto – spiega Alberto Onetti Chairman dithe– bisogna far comprendere alle aziende le opportunità e le minacce che vengono oggi dall’innovazione cercare di capire quali bisogni possano avere, cercare di aiutarli a capire il futuro in termini di strategia e accompagnarli attraverso la contaminazione con realtà innovative che vengono da fuori a fare questo passo in avanti. E’ un percorso che non succede dalla sera alla mattina è un percorso di qualche anno ma siamo confidenti che faremo un buon ...