LIVE Inghilterra-Iran 4-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | accorcia Taremi

72? Dentro Grealish, Rashford, Foden e Dier, fuori Saka, Sterling, Mount e Maguire nell'. 70? Nourollahi dalla distanza manda fuori. 68? Pronti cambi per l'. 66? Goooooooooooooool,, alla prima conclusione trova la rete l'attaccante del Porto,4-1. 64? Fuori Mohammadi, dentro Torabi nell'. 62? Goooooooooooooool, Saka, si mette in proprio dribblando due uomini e mette in rete,4-0. 60? Ezatolahi ...

L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'Iran . Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'Iran di ...Al Khalifa International Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traed Iran: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ..IRAN (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Mohammadi, Cheshmi, Hosseini; Haji Safi, Karim Ali, Nourollahi; Jahanbakhsh, Taremi, Pouraliganji. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inghilterra-Iran ...Gara d'esordio nel gruppo B per l'Inghilterra vice campione d'Europa. Pronti e via gioco fermo a lungo per l'infortunio del portiere Beiranvand, costretto al forfait. Al 33' traversa di Maguire. Poco ...