Il circolo dei Mondiali | cast e ospiti del programma per Qatar 2022

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quali è il(e) de Ildei, ilin onda su Rai 1 dopo le partite del Mondiale? Ilè condotto da Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport. Al suo fianco, come avvenuto con Ildegli anelli durante le scorse Olimpiadi, ancora Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. Con loro nuovi innesti come la Signoroni & The MC Band che curerà la parte musicale dele Gianfelice Facchetti. E gli? Nello studio si alterneranno tantissimi personaggi dello sport, ma non solo. Si parte con il commissario tecnico della nostra Nazionale di calcio, Roberto Mancini. Poi un’ospite di prestigio e sempre gradito che abbiamo ascoltato ...

La parte in presenza si terrà a Torino dal 27 al 30 novembre presso ilLettori, il Museo Nazionale del Cinema per la parte XR e al cinema Romano per qualche appuntamento in collaborazione ...Saranno presenti l'autore di unoracconti contenuti nel volume, Claudio Orlandi e il curatore. ... L'incontro è stato organizzato in collaborazione con ildi Lettura della biblioteca, ...Domenica, 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine una delegazione di insegnanti del 3° circolo didattico di Cesena con il dirigente, dottor Enrico Fla ...Nello specifico, sono state scelte alcune piante autoctone tra Corbezzoli, Lecci, Noccioli, Tigli e altre specie come Mandorli, Melograni e Giuggioli. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Grott ...