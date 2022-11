Cop27 | nasce un “fondo di riparazione” per i danni ambientali Ma manca l’accordo sui combustibili fossili

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tra i risultati più significativi raggiunti alla Cop 27 c’è l’istituzione di unper il “Loss and damage”, alimentato dai Paesi più ricchi, responsabili deinei territori in via di sviluppo, più vulnerabili di fronte al cambiamento climatico. Erano circa trent’anni che si parlava della necessità di una “” a carico dei maggiori inquinatori, con questi ultimi che vi si erano sempre opposti. Ma la presidenza egiziana di, guidata da Sameh Shoukry, ha voluto fortemente che il tema fosse al primo punto dell’agenda della Conferenza di Sharm el Sheikh. Una soluzione accolta con favore dai Paesi africani, mentre Usa, Europa, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone chiedono a gran voce di non essere gli unici contributori del, facendo pressione ...

