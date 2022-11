Cop 27 | l’Occidente promette miliardi ma la Cina non sgancia un centesimo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Cop27 si conclude come i precedenti summit: due settimane di tante belle parole, ma senza alcun risultato raggiunto. Non solo perché il vertice si fonda sulla nefasta idea secondo cui l’uomo sarebbe in grado di controllare e gestire il cambiamento climatico, ma perché all’appello mancano i principali inquinatori del mondo:ed India. Si badi bene. Se prendiamo in considerazione la produzione mondiale annuale di carbone, Pechino svetta al primo posto assoluto, con circa il 50 per cento della produzione globale, seguita dall’India al 12 per cento. L’Unione Europea e gli Stati Uniti, insieme, costituiscono solo l’8 per cento di questa classifica, anticipando l’Indonesia (7 per cento), l’Australia (6 per cento) e la Russia (5 per cento). Il restante 12 per cento di carbone è consumato da tutti gli altri Stati del pianeta. Non solo. Il carbone risulta essere anche ...