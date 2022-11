Alfonso Signorini | il vip dice no a lui ma si a Barbara D’urso

Ritardi e ironia.è rimasto bloccato in aeroporto a Parigi, dove ha trascorso qualche giorno di relax. 'Eccoci qua buongiorno dall'aeroporto di Parigi. L'aereo per Roma è in ritardo' dice in una story ...Il conduttoreha raccontato nelle scorse ore, con grande preoccupazione, di essere rimasto bloccato nel grande aeroporto di Charles de Gaulles , uno dei più importanti di Parigi . ...I concorrenti positivi che hanno abbandonato momentaneamente la casa sono ormai sei: per questo potrebbe essere il momento di new entry ...La madre di Giulia Salemi, influencer e reporter social del GF Vip 7, ha raccontato il momento durissimo vissuto da sua figlia.