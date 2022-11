' ' Van Gaal | pompieri e' ' | Luis Enrique show

L'allenatore della Spagna Luis Enrique ha approfittato di una delle sue dirette su Twitch per scherzare su Ferran Torres e raccontare degli aneddoti ...Louis, allenatore dell'Olanda, ha parlato in vista dell'avventura degli Orange al Mondiale di Qatar 2022 Louis, ct dell'Olanda, ha parlato in vista dei Mondiali di Qatar 2022. SENEGAL - "...'Non parliamo di questioni politiche, siamo concentrati sulla partita col Senegal' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Louis Van Gaal, commissario ...L'allenatore della Spagna Luis Enrique ha approfittato di una delle sue dirette su Twitch per scherzare su Ferran Torres e raccontare degli aneddoti sulla sua carriera.