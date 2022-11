Serie C 2022 2023 | Girone B | il Gubbio stende fuori casa la Lucchese | tra le proteste è 0-2

(Di domenica 20 novembre 2022) Vittoria ospite inC,B, nella gara valevole per la quattordicesima giornata, tra. Umbri che trovano quindi una vittoria importante per la corsa alla promozione, riuscendo a portare a3 punti dopo due sconfitte di fila.quindi secondo, a 26 punti.che invece scende in decima posizione, a 21 punti. Match che parte subito forte. Ospiti che trovano il vantaggio grazie ad Arena al minuto 12? su calcio di rigore. Dopo 10 minuti, Tiritiello viene espulso per doppia ammonizione, lasciando lasotto di un uomo. Il primo tempo si chiude 1-0. Seconda frazione che invece non racconta molto. Poco dopo l’ora di gioco, ancora Arena trova la rete, raddoppiando il risultato. A 15 dal termine, anche il ...

