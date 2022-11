Marco Mingardi | chi è il vincitore di “Tu Si Que Vales” con polemica

Leggi su dilei

(Di domenica 20 novembre 2022) Ildi Tu Si Que2022 è, che sabato 19 novembre ha festeggiato in diretta il trionfo nella nona edizione dello show. Il suo, però, non è stato un percorso lineare, il che ha contribuito alle polemiche di parte del pubblico sui social. Ultima puntata Tu Si Que: tutti i vincitori I festeggiamenti sono stati principalmente pernell’ultima puntata di Tu Si Que. È lui ildella nona edizione, che gli ha donato un montepremi da ben 100mila euro in gettoni d’oro. Ha 54 anni ed è cantante e imitatore per passione. Non ha mai tramutato le sue doti in un vero e proprio lavoro, limitando il tutto a semplice hobby. Un timbro di voce molto particolare gli consente di riproporre quasi ...