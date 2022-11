Tebas | “La Superlega è pericolosa La Segunda Division è più seguita di Juve-Bayern”

(Di sabato 19 novembre 2022) Il presidente della Liga, Javier, è tornato a parlare dellasul palco del ‘Thinking Football Summit’ in corso di svolgimento a Oporto. “E’, perché con essa si perderebbe l’essenza stessa del calcio – ha dichiarato il numero uno del campionato spagnolo – Provocherebbe la rovina dei campionati nazionali e delle centinaia di migliaia di posti di lavoro ad essi collegati. In Spagna, ad esempio, i campionati nazionali sono molto più seguiti di una partita della fase a gironi di Champions. Si segue più laDivisión di un qualsiasintus-”. SportFace.

TUTTO mercato WEB

... Andrea Agnelli - Florentino Perez Il Ceo di A22, società che è dietro la, Bernd Reichart ... come il presidente della Liga, Javier, e altri che volevano solo inviare il loro messaggio ...Commenta per primo Bernd Reichart, CEO della società A22 che è dietro alla, è tornato a parlare ai microfoni di Sport . Queste le sue parole: DIALOGHI UEFA - '... Javier, e altri che ... Tebas rilancia: "Superlega pericolosa. Segunda Divison più vista di Juve-Bayern ai gironi" Bernd Reichart, CEO dell’A22, la società che riorganizza il progetto della Superlega, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sport: "Abbiamo avviato un dialogo ...Bernd Reichart, CEO della società A22 che è dietro alla Superlega, è tornato a parlare ai microfoni di Sport. Queste le sue parole: DIALOGHI UEFA - "Abbiamo dato il via ad un dialogo con la UEFA, in c ...