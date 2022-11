Incidente all’aeroporto di Lima | Airbus A320 in decollo si scontra con un camion dei vigili del fuoco | due pompieri morti | salvi i passeggeri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Un aereo della Latam Arilines si èto con un mezzo deideldi, in Perù. Il fatto, accaduto venerdì, è stato ripreso da diverse telecamere. Il mezzo deidelha investito in pieno l’in fase di, l’impatto è stato inevitabile ed è costato la vita a duedeli 120a bordo, una trentina i feriti, 4 in modo serio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.