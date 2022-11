Fano | Anastasiia uccisa dall' ex marito | in un video la fuga del killer

In merito al femminicidio avvenuto a(PU) i Carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno diffuso un video in cui si vede l'uomo indagato, il marito di, uccisa con 13 coltellate il 13 novembre scorso, nel ...Alashrj, 42 anni, e, ucraina, 23 anni, erano arrivati aa marzo, dopo l'inizio della guerra in Ucraina , insieme al figlioletto di 2 anni. Avevano trovato lavoro, lei come cameriera ...I carabinieri hanno diffuso un video che documenta alcune fasi della fuga da Fano di Moustafa Alashrj, arrestato a Bologna per l'omicidio della ex moglie Anastasiia. Nel video, con ...I carabinieri hanno diffuso un video che documenta alcune fasi della fuga da Fano di Moustafa Alashrj, arrestato a Bologna per l'omicidio della ex moglie Anastasiia. Nel video, con immagini tratte dai ...