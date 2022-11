Eriksen | «Mi sento fisicamente meglio ora rispetto a prima del mio incidente»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 novembre 2022) L’ultima volta che la Danimarca ha debuttato in un torneo importante è stato il 12 giugno 2021. Era l’Europeo. In quella partita, Christian, capitano della Nazionale, subì un arresto cardiaco che durò cinque minuti, durante i quali praticamente era morto. Oggidichiara di essere pronto a giocare al Mondiale, dove la Danimarca esordirà martedì, contro la Tunisia. Le sue parole sono riportate da El Pais. «Non so perché, ma ora miin campodel mio. Penso di essere lo stesso di sempre, ma la gente mi guarda in modo diverso. Quel pregiudizio mi fa ora essere considerato più un leader, più loquace di. Per quanto riguarda il calcio, invece, gioco come sempre. Ciò che è ...