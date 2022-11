Bomber | i 40 anni del piccolo grande cult con Bud Spencer

(Di sabato 19 novembre 2022) Il 19 novembre del 1982 arrivava nelle sale italiane "", filmcon Budassoluto protagonista. Riscopriamolo a quarant'di distanza dalla sua uscita. Nella lunga carriera di Carlo Pedersoli, per tutti noi l'unico e inimitabile Bud, figura un film molto speciale:, per la regia di Michele Lupo. A quarant'dall'uscita nelle sale cinematografiche,mantiene intatta la sua freschezza narrativa, sia per la presenza del leggendario attore napoletano quanto per il messaggio positivo che il film trasmette: tra un'allegra scazzottata e l'altra, i valori dello sport, in questo caso il pugilato, e soprattutto dell'amicizia prevalgono sui soprusi e sulla violenza. Riscopriamo dunquepiù nel ...

Più di sessanta reti in biancoblù con tanti bei ricordi lasciati nei tifosi savonesi. Ora farà parte dell'area tecnica dell'Asti.