Cristina Plevani ha vinto di nuovo ma l’innocenza l’avevamo persa con Taricone

«Dov'eravate nell'autunno del 2000?» è una domanda che può cogliervi impreparati, ma poi, se vi dico che l'autunno del 2000 è la stagione in cui andò in onda il primo "Grande Fratello", capite subito, e subito vi ricordate. Era quando avevamo ancora margine in due attività ormai esaurite: ricordi da formare, e innocenze da perdere. Io conducevo un programma radiofonico che andava in diretta alle sei del mattino, il che significava che la sveglia suonava alle quattro. Il giovedì sera andavo a casa di certi amici che abitavano sulla Camilluccia: erano gli unici a essere abbonati a Stream (eravamo tutti abbonati a Tele+, noi normali), e Stream aveva la diretta «dalla casa del Grande Fratello» ventiquattr'ore su ventiquattro.