Angelo Campani direttore Credem morto | era un ‘Bizzocchi boys’ Giovane di talento partì nell’Agricola

Angelo Campani, diretore di Credem, se n’è andato all’età di 8216 anni, lasciando un segno indelebile nel cuore della banca e del territorio. Un giovane talento, parte dei ’Bizzocchi Boys’, cresciuto nella tradizione di una famiglia che ha saputo mantenere viva l’eredità di una storia bancaria lunga decenni. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per Reggio Emilia e oltre, ma anche un’eredità di passione e dedizione.

Reggio Emilia, 5 luglio 2025 – Angelo Campani c’era da sempre. Al Credem da prima del Credem. Era uno dei cosiddetti ’ Bizzocchi Boys ’, i figli di una gestione che risaliva a quando la Banca agricola commerciale decise una svolta fondamentale nella sua storia, quella di non farsi inghiottire, ma di rimanere viva, nel solco della volontà di Achille Maramotti di far continuare la banca. Un periodo storico in cui gli istituti bancari di medie o piccole dimensioni sparivano per essere assorbiti dai grandi. Al contrario, dagli anni Settanta la Banca agricola decise di proseguire in autonomia. Con l’arrivo dell’allora direttore generale, Franco Bizzocchi, venne portata avanti una politica di forte aggregazione e acquisizione di giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it