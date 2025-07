Stop a Ponte San Giovanni la Conferenza dei servizi boccia l’antenna 5G

A Ponte San Giovanni si ferma la corsa all’antenna 5G: la conferenza dei servizi ha bocciato l’installazione prevista nella zona industriale, frenando così il progresso tecnologico locale. Dopo un procedimento al cardiopalma, il risultato è chiaro: l’innovazione dovrà attendere, almeno per ora. Ma quali sono le ragioni di questa decisiva opposizione? Scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione che potrebbe cambiare il volto della comunicazione in città.

Perugia, 5 luglio 2025 – È arrivato il parere negativo per la richiesta di installazione di un nuovo antennone 5G a Ponte San Giovanni che hanno un’altezza tra i 25 e i 50 metri). L’impianto per le telecomunicazioni avanzate dovrebbe sorgere nella zona industriale (via Bruno Colli), ma il procedimento, formalmente concluso con la determinazione dirigenziale 1732 del 3 luglio, ha visto la conferenza dei servizi chiudersi con esito sfavorevole, principalmente a causa della mancata presentazione della documentazione geologica obbligatoria. Il progetto prevedeva la costruzione di un’infrastruttura su un terreno identificato al catasto comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it