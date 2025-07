Mondiale per Club quarti | PSG-Bayern e Real-Dortmund

sfide di altissimo livello che appassionano tifosi e appassionati di calcio in tutto il mondo. Questi quarti di finale sono pronti a regalare emozioni indimenticabili, con squadre che daranno il massimo per conquistare un passaporto verso le semifinali e avvicinarsi al sogno di alzare al cielo il trofeo più ambito del calcio mondiale.

Il Mondiale per Club quarti di finale si presenta come uno degli appuntamenti più attesi del panorama calcistico internazionale, con sfide che promettono spettacolo e tensione ai massimi livelli. Le partite in programma per sabato sera potrebbero tranquillamente valere un posto in semifinale anche in ottica Champions League, considerando il calibro delle squadre coinvolte. PSG-Bayern Monaco e Real Madrid-Borussia Dortmund rappresentano due autentici blockbuster che infiammeranno appassionati e addetti ai lavori in tutto il mondo. La Germania emerge come una delle due nazioni, insieme al Brasile con Palmeiras e Fluminense, ad aver portato due squadre tra le migliori otto del torneo, dimostrando la forza e la qualità del calcio tedesco a livello internazionale. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - quarti - bayern

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Sfida di altissimo livello nei quarti di finale dei Mondiale per Club: il PSG, reduce dal Triplete, affronta il Bayern Monaco, campione di Germania. Il Mecedes-Benz Stadium di Atlanta sarà il palcoscenico dell’incrocio numero 15 tra le due grandi d’Europa ch Vai su Facebook

Mondiale per Club, al via i quarti di finale: spicca PSG-Bayern Monaco. Il calendario completo, con date e orari delle sfide Vai su X

Mondiale per Club, il calendario dei quarti: date e orari delle sfide; Mondiale per Club, PSG-Bayern Monaco: dove vederla in TV; Mondiale per club: sorpresa Al Hilal, Psg-Bayern big match dei quarti.

Psg-Bayern: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, orario. I quarti di finale del Mondiale per club - Sabato pomeriggio, nel terzo dei quarti di finale in programma, la nuova competizione Fifa ... msn.com scrive

Mondiale per Club, al via i quarti di finale: spicca PSG-Bayern Monaco - La competizione è pronta a partire con la fase a eliminazione diretta: ecco i dettagli degli incontri in programma a partire dal 4 luglio. Secondo calcioefinanza.it