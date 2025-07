UniCredit dialogo con i territori | Energia digitale e mercati chiave

In un mondo in rapida evoluzione, UniCredit si impegna ad ascoltare i territori per guidare innovazione e crescita. Il recente Forum dei territori di Milano ha reso evidente come energia, digitale e mercati chiave siano al centro di questa strategia collaborativa. Con un dialogo aperto tra istituzioni, imprese e comunità , l'obiettivo è costruire soluzioni condivise per un futuro sostenibile e competitivo. L'ascolto diventa così il catalizzatore di un nuovo modo di fare banca, capace di rispondere alle sfide di oggi e di domani.

Milano, 5 luglio 2025 – "La banca deve mettersi in modalitĂ d'ascolto", a maggior ragione in uno scenario di instabilitĂ . Così Remo Taricani, deputy head of Italy UniCredit, dĂ il via al Forum dei territori che ha lo scopo di raccontare quello che l'advisory board lombardo di piazza Gae Aulenti, composto da soggetti del mondo imprenditoriale e bancario, ha raccolto, appunto, "ascoltando" il territorio, con lo scopo di definire problemi e soluzioni. "Questo territorio è un acceleratore della nostra strategia a livello nazionale. Dopo tre anni di supporto alle imprese con un piano da 35 miliardi, ora possiamo e vogliamo accelerare.

