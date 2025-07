Omaggio a grandi artisti del territorio

Barga, con questa straordinaria esposizione, si trasforma in un palcoscenico di emozioni e creatività, celebrando i grandi artisti del territorio che hanno saputo catturare l’anima del paesaggio e il suo spirito più profondo. "Barga incantata" invita visitatori di ogni provenienza a immergersi nelle visioni uniche di Alberto Magri, Adolfo Balduini, Bruno Cordati e Umberto Vittorini, per scoprire come l’arte possa diventare un ponte tra cuore e terra.

BARGA Tra gli eventi portantI della proposta artistica barghigiana dell’estate 2025 va sicuramente annoverata " Barga incantata. Visioni del paesaggio dell’anima nell’arte di Alberto Magri, Adolfo Balduini, Bruno Cordati, Umberto Vittorini ", una mostra promossa dal Comune di Barga e dalla Fondazione Ricci che sarà ospitata dall’11 luglio al 14 settembre nel Museo Stanze della memoria in via di Mezzo (ingresso libero). Barga, con questa esposizione, celebra quattro grandi nomi barghigiani della pittura del Novecento: Alberto Magri, Adolfo Balduini, Umberto Vittorini e Bruno Cordati e lo fa analizzando le opere dedicate alla città ed ai paesaggi di Barga, come spazio interiore e poetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio a grandi artisti del territorio

In questa notizia si parla di: barga - omaggio - artisti - territorio

Omaggio all'artista Frido Graziani. Collocato in centro a Pietrasanta un busto realizzato da Leone Tommasi.

Barga paese degli artisti, 24 eventi da maggio a ottobre - Barga, in provincia di Lucca, torna ad essere il borgo degli artisti con una stagione culturale ricca di 24 appuntamenti tra maggio e ottobre (mostre, arte, musica, spazio per giovani), anche di ... Lo riporta ansa.it

Dallo spazio virtuale alla forma tangibile. Barga ospiterà una mostra di sculture realizzate con l’ausilio di tecnologie digitali - BARGA – Barga ospiterà Mano e Macchina, una mostra di arte contemporanea composta da ventuno sculture realizzate da artisti internazionali con l’ausilio ... Come scrive giornaledibarga.it