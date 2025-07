grotta del vento visite al buio nelle gallerie e nuove esplorazioni

Siamo nel sessantesimo dall’inizio di un viaggio straordinario sotto la superficie, e per celebrare questa ricorrenza, la Grotta del Vento si prepara a sorprendere ancora una volta con visite al buio nelle sue gallerie e nuove esplorazioni. Un’occasione unica per vivere l’emozione dell’avventura sotterranea, scoprendo angoli nascosti e misteriosi di questo splendido patrimonio naturale. Un’esperienza che unisce scoperta, emozione e conoscenza, invitandoti a immergerti nel cuore della terra.

Dopo le interessanti e partecipate serate che l’anno scorso caratterizzarono i 60 anni dalla scoperta della Grotta del Vento, nello straordinario ambito sotterraneo di Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, torna una serie di eventi speciali, ideati per diffondere tra il pubblico non solo la conoscenza del mondo sotterraneo, ma anche lo spirito d’avventura e di conoscenza che anima gli speleologi. Siamo nel sessantesimo dall’inizio dei lavori di valorizzazione e le iniziative, insieme agli ospiti previsti, promettono di regalare tutte le sensazioni e le suggestioni che si possono provare in un ambiente perennemente avvolto nel buio, dove il silenzio è rotto solo dal ticchettio delle gocce, dal sibilo del vento e dallo scrosciare di corsi d’acqua che scompaiono nel nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it