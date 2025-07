Dress code per entrare in tribunale | Niente pantaloncini e ciabatte

Niente pantaloncini e ciabatte anche sotto il sole cocente di Ancona: il nuovo dress code al tribunale mira a preservare il decoro e il rispetto della sede giudiziaria. La circolare firmata dalla procuratrice Monica Garulli e dalla presidente Edi Ragaglia è stata affissa all’ingresso di Palazzo di Giustizia per ricordare a tutti l’importanza di un abbigliamento adeguato. Non importa se è estate e fa un caldo infernale, bisognerà stringere i...

Ancona, 5 luglio 2025 – Niente pantaloncini, ciabatte, canottiere o abiti eccessivamente succinti per chi entra e frequenta il tribunale. La procuratrice Monica Garulli e la presidente del tribunale Edi Ragaglia hanno firmato una circolare che è stata affissa in questi giorni proprio all’ingresso di Palazzo di Giustizia, in corso Mazzini, per restituire decoro alla sede. Non importa se è estate e fa un caldo infernale, bisognerĂ stringere i denti oppure munirsi di un cambio di vestiti per il tempo necessario della permanenza nelle aule di giustizia e degli uffici. La regola infatti varrĂ per tutti, visitatori e dipendenti anche se a portare i due vertici a sottoscriverla sono stati soprattutto gli abiti indossati dai primi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dress code per entrare in tribunale: “Niente pantaloncini e ciabatte”

In questa notizia si parla di: tribunale - pantaloncini - ciabatte - dress

Il tribunale di Ancona introduce il dress code estivo: stop a pantaloncini e ciabatte in aula | Cronache Ancona Vai su X

Dress code per entrare in tribunale: “Niente pantaloncini e ciabatte”; Un dress code per entrare in tribunale: no pantaloncini e infradito. Troppi utenti con abiti succinti; Il tribunale di Ancona introduce il dress code estivo: stop a pantaloncini e ciabatte in aula.

In Tribunale ad Ancona imposto un dress code per entrare - No pantaloncini corti, canottiere, ciabatte e abiti eccessivamente succinti o si rimane fuori. Si legge su msn.com

Il tribunale di ancona limita l’accesso all’edificio a chi indossa abbigliamento inadeguato durante l’estate - Il tribunale di Ancona introduce un dress code estivo per garantire il decoro negli uffici giudiziari di Palazzo di Giustizia, vietando abiti troppo leggeri come pantaloncini, canottiere e ciabatte. Come scrive gaeta.it