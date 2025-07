Toscana 2030 la provincia al centro Marras incontra le imprese innovative

Toscana 2030 si apre al futuro, mettendo al centro le imprese innovative della provincia. Alla terza tappa al Polo tecnologico di Navacchio, leader e giovani startup si sono confrontati con importanti figure regionali e locali, segnando un passo deciso verso un’economia più dinamica e sostenibile. Un momento importante di ascolto e confronto, fondamentale per plasmare insieme il domani della Toscana.

Terza tappa al Polo tecnologico di Navacchio ieri per la campagna del Pd " Toscana 2030 - La provincia al centro". L’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras, il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il sindaco di cascina, Michelangelo Betti, il segretario provinciale dem, Oreste Sabatino, insieme ad altri componenti della segreteria, hanno incontrato alcune startup innovative. "Un momento importante di ascolto e confronto - dicono – con realtà che hanno scelto di investire sul nostro territorio, portando idee, competenze e sviluppo: sono state raccolte esigenze e riflessioni, consapevoli che solo dal dialogo nasce una crescita condivisa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana 2030, la provincia al centro. Marras incontra le imprese innovative

In questa notizia si parla di: toscana - provincia - centro - marras

Giovani medici, concorsi per 72 posti a tempo indeterminato in Toscana: 18 sono in provincia di Livorno - In Toscana, si aprono concorsi per 72 posti a tempo indeterminato destinati a giovani medici, di cui 18 sono situati in provincia di Livorno.

Primo appuntamento per la Provincia di Grosseto di Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo. Vi aspettiamo all'Alberese Sabato 28 Giugno alle ore 10 al centro visite del Parco della Maremma Un itinerario adatto a tutti vi consentirà di appre Vai su Facebook

Marras: “Il ruolo di Vetrina Toscana nella promozione dei prodotti dell’agricoltura”; Nuove tecnologie, Marras: “Maremma e provincia di Grosseto laboratorio a cielo aperto”; Turismo e strutture ricettive, Marras: “CIN rilasciati dalla Toscana all’82,5%”.

Terre rare, litio e antimonio: la Toscana al centro del nuovo programma nazionale di esplorazione mineraria - Da Castiglioncello alla Maremma, passando per le aree geotermiche: via alla mappatura delle risorse critiche nei territori toscani ... Lo riporta lanazione.it

Toscana centro, sei contagi e un decesso in provincia di Firenze - la Nazione - Nelle ultime 24 ore (fra le 18 di venerdì 22 e la stesa ora di oggi) risulta 1 deceduto in provincia di Firenze ... Riporta lanazione.it