Quando il design diventa la cassetta degli attrezzi per affrontare le crisi del nostro tempo

una potente cassetta degli attrezzi per affrontare le sfide del nostro tempo, offrendo soluzioni innovative, sostenibili e accessibili. Quando il design diventa alleato quotidiano, possiamo costruire un futuro più resilient?, inclusivo e consapevole.

Il design è spesso (erroneamente) percepito come un tema elitario, riservato a oggetti costosi, opere da museo e fiere periodiche, ma è in realtà una forza silenziosa che rimodella ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Dall'interfaccia dello smartphone alla disposizione dei semafori, dalle sedie ergonomiche agli imballaggi sostenibili, il design incide concretamente sul nostro benessere, sull'efficienza, sulle nostre abitudini. Ed è anche un alleato in ottica decarbonizzazione, in linea con le sfide climatiche e ambientali della nostra epoca. Basti pensare che, secondo un report del Capgemini Research Institute, le decisioni prese a livello di product design determinano circa l'ottanta per cento dell'impatto di un oggetto sul pianeta.

