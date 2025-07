Spaccia droga sulla Francigena Pusher arrestato

Una giornata di controlli straordinari lungo la Via Francigena si è conclusa con un importante arresto. I carabinieri di Aulla, impegnati nella lotta contro lo spaccio di droga, hanno fermato un giovane di 20 anni con precedenti penali, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti e arrestandolo sul colpo. Un’operazione che dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per mantenere la sicurezza e il rispetto della legalità nel territorio.

I carabinieri della stazione di Aulla hanno attuato una serie di controlli straordinari del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, sia in centro che in periferia. Proprio durante uno di questi controlli, anche lungo la Via Francigena, i militari hanno notato un giovane, un 20enne di origine marocchine, ben noto agli operanti per i suoi trascorsi giudiziari, che si trovava a piedi in strada. In pochi secondi, il ragazzo, alla vista dei carabinieri, ha tentato una repentina quanto inutile fuga nel corso della quale ha lanciato a terra un sacchetto di plastica; una volta bloccato, è stato accompagnato in caserma di Aulla per le incombenze del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccia droga sulla Francigena. Pusher arrestato

In questa notizia si parla di: francigena - spaccia - droga - pusher

Spaccia droga sulla Francigena. Pusher arrestato; Spacciavano dalla Val di Magra alla Via Francigena: 3 arresti e 10 denunce.

Spacciava droga dalla finestra di casa, arrestata pusher 75enne - Spacciava hashish e cocaina dalla finestra la donna di 75 anni arrestata dagli agenti di polizia del commissariato Decumani di Napoli con l'accusa di detenzione illecita e cessione di sostanza ... Si legge su ansa.it

Arrestato pusher a Roma: Spacciava tramadolo, la “droga del combattente” - MSN - Arrestato pusher a Roma: Spacciava tramadolo, la “droga del combattente” Per molti il tramadolo è un farmaco sconosciuto che, in medicina, viene utilizzato come antidolorifico. Secondo msn.com