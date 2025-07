Le svendite non convincono | Questo turismo non aiuta

le svendite non convincono e il turismo locale non riesce a dare una spinta positiva. Nonostante le previsioni nazionali indicano i saldi come l’appuntamento più atteso dell’estate, gli spezzini sembrano pensare diversamente. Da oggi si aprono le vendite estive, ma tra commercianti e clienti, la partenza è tutta in salita. Barbara Carli, titolare di Bianca in piazza Sant’Agostino, evidenzia: "Non siamo in grado di fare previsioni su come andranno questi saldi" – e il motivo è ancora sconosciuto.

Le previsioni nazionali lo danno come l’appuntamento più atteso di tutta la stagione estiva. Ma per gli spezzini sembrerebbe tutta un’altra storia. Al via da oggi ai saldi estivi, ma sia per commercianti che per consumatori, la corsa alle svendite nella nostra città parte in salita. "Non siamo in grado di fare previsioni su come andranno questi saldi – afferma Barbara Carli, titolare della boutique Bianca in piazza Sant’Agostino – e questo per due ragioni: il cambio della modalità d’acquisto da una parte, perché le vendite online hanno preso piede; mentre dall’altra si deve considerare la trasformazione che la nostra città ha subito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le svendite non convincono: "Questo turismo non aiuta"

