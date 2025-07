scelti dalla giuria i dodici semifinalisti del plm

Da questa edizione, il Premio Letterario Massarosa si distingue ancora di più per la sua capacità di valorizzare la narrativa di qualità, offrendo agli autori emergenti e affermati un palcoscenico di prestigio. La selezione dei dodici semifinalisti rappresenta un passo importante nel percorso verso la conquista della vittoria finale, che promette emozioni e sorprese. Restate con noi: l’attesa della cinquina di agosto sarà all’insegna dell’eccezionale.

Il Premio Letterario Massarosa si avvia a scoprire i semifinalisti dell’edizione 2025. Grande novità di quest’anno l’annuncio delle 12 opere che restano in gara per la vittoria finale, in attesa di conoscere la cinquina come da tradizione nella seconda metà di agosto. Sono stati infatti svelati, per la prima volta i 12 titoli che hanno convinto maggiormente la giuria tecnica tra gli oltre 50 romanzi arrivati. "Da questa edizione, il Premio Letterario Massarosa innova la sua formula introducendo una selezione di semifinalisti, in linea con quanto accade in alcuni dei principali Premi nazionali – commenta il presidente di giuria Giuliano Pasini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it