Bancarelle e luna park ’Notte Bianca’ ad Aulla

Preparati a vivere una serata magica: la Notte Bianca ad Aulla trasformerà il cuore della città in un vivace palcoscenico, tra bancarelle colorate, attrazioni da luna park e delizie gastronomiche di ogni genere. Un'occasione unica per condividere momenti di festa, musica e allegria con amici e famiglia. La città si anima per un evento indimenticabile che renderà questa notte davvero speciale per tutti. Non mancare!

Notte Bianca ad Aulla: una notte di festa per tutta la città. Il centro di Aulla si prepara a vivere una serata indimenticabile con la Notte Bianca di stasera. Un evento che trasformerà le vie del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo intrattenimento per tutte le età e tutti i gusti. La città sarà animata da un ricco programma gastronomico a base di prodotti tipici locali e street food con specialità da tutta Italia e già presenti con i loro banchi da ieri fino a domani. Immancabile l'intrattenimento musicale, con musica dal vivo per far ballare la città. Ad impreziosire la serata ci saranno anche spettacoli di danza.

Aulla torna con la sua Notte Bianca: più bancarelle, presenze in aumento, 40 volontari, 5 unità ciascuna di Carabinieri e Guardia di Finanza, 20 vigili del fuoco, esibizioni di danza e musica.

