Palio un’alchimia perfetta | cavallo debuttante e primo fantino di Piazza Il segreto di Fontebranda

Il Palio di Siena 2025 ha scritto una delle sue pagine più emozionanti, con un'alchimia perfetta tra cavallo, debutto e primo fantino di Fontebranda. La magia si è concretizzata nella vittoria, tanto sentita quanto inaspettata, che ha infiammato il cuore dei cittadini e rafforzato la leggenda di questa storica contrada. Un successo che resterà inciso nella memoria, dimostrando che alcuni traguardi sono davvero... insperati!

Siena, 5 luglio 2025 – Palii così non sono vinti, sono stravinti! La sera del 3 luglio tutti gli Ocaioli facevano di questa tesi, una vera e propria convinzioni, suffragata dal fatto che Fontebranda non è nuova a vincere, dominando, le carriere. Il popolo dell’Oca si gode dunque questo Palio, dal più grande al più piccino, con i piccoli Anatraccoli sempre in prima fila ad aprire il Giro della Vittoria che ieri si è snodato per le vie della città, concludendosi in tarda serata in Piazza del Campo da dove la comparsa ha fatto il proprio rientro in Contrada, per poi ritrovarsi a cena alle Fonti, con mille e più ocaioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it