Due cuori e un ristorante

Due cuori e un ristorante: a Busto Arsizio, Jun ed Egidio Giovannini hanno creato il "Kory?riya", un'intima oasi di sapori giapponesi. Qui, tra piatti stagionali e preparazioni artigianali, si respira l’autenticità di un’esperienza culinaria vivace e sincera, come in una vera osteria giapponese. Lasciati conquistare da un mix di tradizione e passione, dove ogni boccone racconta una storia. È il luogo ideale per chi cerca un angolo di Giappone nel cuore della città.

A Busto Arsizio (Varese) Jun e Egidio Giovannini hanno aperto un "Koryōriya" (小料理屋), un tipo di piccolo ristorante giapponese, spesso gestito da una sola persona o una coppia, con pochi posti a sedere, generalmente solo al banco. Può essere paragonato a una osteria o a un ristorantino a conduzione familiare, ma con uno stile molto giapponese. Si servono piccoli piatti stagionali, spesso preparati al momento, con grande attenzione alla qualità e alla presentazione. Alcuni sono simili a izakaya raffinati, mentre altri si avvicinano alla cucina kaiseki in formato più semplice e informale. Il clima è intimo e personale, e spesso si crea un rapporto diretto tra il cuoco e i clienti.

