Allarme per l’aria e le case troppo vicine Chiudete le finestre

L’allarme si diffonde tra i residenti: l’aria e le case troppo vicine agli impianti di GPL rappresentano un rischio reale. Oggi l’Arpa diffonderà i risultati del monitoraggio, mentre il caso del recente incendio al Prenestino riaccende il dibattito sulla sicurezza. Gli impianti sono autorizzati, ma le distanze minime previste sono spesso messe in discussione. La parola passa ora ai cittadini: la loro sicurezza non può più essere trascurata.

Oggi attesi i risultati del monitoraggio dell’Arpa. Gli impianti di gpl come quello saltato in aria al Prenestino sono autorizzati in città ma con distanze predefinite da edifici e strade. Le richieste del comitato di residenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Allarme per l’aria e le case troppo vicine “Chiudete le finestre”

