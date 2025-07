Pronostici Wimbledon 5 luglio non solo Sinner | l’Italia sogna l’en plein

Wimbledon si appresta a chiudere il terzo turno, con tre italiani in corsa e Sinner pronto a brillare tra i favoriti. L’atmosfera si fa sempre più avvincente, mentre gli ottavi di finale delineano il destino dei protagonisti sul centrale di Church Road. Tra sorprese e scommesse, l’Italia sogna in grande: ecco le nostre previsioni per questa emozionante fase del torneo. La tensione è alle stelle, e tutto può ancora succedere...

Wimbledon, si chiude il terzo turno a Church Road. In campo tre italiani ma solo Sinner parte coi favori del pronostico: ecco le nostre scelte. Ultimi incontri di terzo turno a Wimbledon. Entro questa sera conosceremo tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Anche la parte alta del tabellone, quella in cui sono stati sorteggiati sia Jannik Sinner che Novak Djokovic, non ha lesinato sorprese. Due giorni fa la notizia più clamorosa è stata l’eliminazione del numero 4 al mondo Jack Draper, considerato come uno dei potenziali outsider dell’edizione 2025 dello Slam londinese. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Wimbledon 5 luglio, non solo Sinner: l’Italia sogna l’en plein

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - pronostici - luglio

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Travolgente Sinner, Vukic non ha scampo, sconfitto in tre set. Dopo il successo contro Luca Nardi, Jannik Sinner è tornato in campo per il secondo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha sfidato Aleksandar Vukic, 26enne australiano che al momento si trova

Pronostico Sinner-Martinez: la chicca dell'esperto sul primo set - Mi aspetto un primo set a senso unico, con Sinner in pieno controllo e pronto a concedere al massimo due game al suo avversario. Come scrive calciomercato.com

Pronostici Tennis Wimbledon: le sfide del 3 luglio con Sinner-Vukic, Cobolli-Pinnington Jones e Sonego-Basilashvili - Order of play del day3 da Londra, continuano i secondi turni con Sinner, Cobolli e Sonego. Segnala betitaliaweb.it