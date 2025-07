Una ’Piazza dell’emigrante’ | Sarà un luogo comunitario È dedicata a chi è partito

Abbiamo ricreato uno spazio che unisce passato e futuro, un punto di ritrovo per tutta la comunità di Mulazzo. La nuova Piazza dell’Emigrante, totalmente riqualificata grazie a un finanziamento pubblico, diventerà il cuore pulsante delle frazioni, ospitando eventi culturali e momenti di condivisione. Una vera e propria testimonianza di identità e solidarietà, pronta ad accogliere tutti e a rafforzare i legami tra le generazioni.

Una piazza per ogni frazione. E se le frazioni di Mulazzo sono 32, meglio darsi da fare. Grande festa ieri a Pieve di Castevoli per l’inaugurazione della nuova piazza dell’Emigrante, totalmente riqualificata, grazie a un finanziamento pubblico intercettato dal comune. Tutto il paese era presente al taglio del nastro, per uno spazio di condivisione che nei prossimi mesi ospiterà vari eventi culturali sotto le stelle. "Abbiamo ricreato uno spazio bello - ha esordito il primo cittadino Claudio Novoa -, motivo di identificazione per il paese. Per noi è un orgoglio, diventerà luogo in cui tutti i mulazzesi si sentiranno a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it