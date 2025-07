Come si usa il vuoto per pieno? Risponde la Crusca

Hai mai sentito parlare del "vuoto per pieno"? Questa espressione, proveniente dal linguaggio dell’architettura, descrive il metodo di calcolo che considera l’intero volume di un edificio, inclusi spazi vuoti come porte e finestre. La sua origine affascinante rivela come le parole riflettano pratiche tecniche e concetti profondi. Ma come si applica questa idea nel quotidiano? Scopriamolo insieme!

Tratto dall’Accademia della Crusca L’espressione vuoto per pieno trae origine dal linguaggio dell’architettura, dove si riferisce a un metodo di calcolo utilizzato per determinare il volume lordo di un edificio, considerando l’intero spazio racchiuso dalle pareti esterne, dal pavimento più basso fino alla copertura, senza escludere elementi come porte, finestre o altri vuoti presenti nella struttura. Tale metodo è impiegato per stimare – a prescindere da eventuali spazi vuoti – costi di costruzione, oneri urbanistici e valutazioni volumetriche in àmbito edilizio. La locuzione ha origini antiche: se ne hanno occorrenze fin dal XIV secolo, come attestato in questi patti fra l’Opera del Duomo di Siena e Piero di Gionta da Rondine datati al 6 gennaio 1368: E debba l’operario predecto prestare a lloro legname per fare e ponti, cioè ritorte e grati e correnti; e le finestre dal palco in su e l’usciaie si misurino voto per pieno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it