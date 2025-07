Quintana conto alla rovescia | ecco le bellezze di Tufilla

L’attesa cresce: la Quintana di Ascoli Piceno si avvicina, e il cuore della città batte all’unisono con i preparativi. Porta Tufilla presenta le sue due dame, simboli di eleganza e tradizione, pronte a brillare sul palco più amato. In un’atmosfera carica di entusiasmo, sveliamo i volti che rappresenteranno lo spirito di questa storica manifestazione. E mentre il conto alla rovescia incomincia, il fascino di Tufilla si prepara a incantare ancora una volta.

Ascoli Piceno, 5 luglio 2025 – Eleganza, fascino e uno splendido sorriso. Sono queste le caratteristiche delle due dame scelte dal sestiere di Porta Tufilla per le due Quintane di quest’anno. A presentarle, ieri, nel chiostro di Sant’Antonio Abate, il nuovo caposestiere Lucio Sermarini e il console Francesco Mazzocchi, in presenza del cavaliere Mattia Zannori. La ‘signora’ di luglio, per l’edizione in notturna, sarà la 31enne Angelica Modestini. Nata ad Ascoli ma residente a Spinetoli, è da sempre legata alla rievocazione storica e al sestiere rossonero sin dai tempi dell’infanzia. “I miei nonni hanno vissuto per anni a Porta Tufilla - racconta Angelica, mamma di due splendidi bambini, Nina e Carlos Maria -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it