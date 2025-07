Pakistan | almeno otto morti nel crollo di un edificio a Karachi

Una tragedia scuote Karachi: almeno otto vittime e numerosi feriti nel crollo di un edificio residenziale nel quartiere di Lyari. La struttura, ormai in rovina, ospitava circa 100 persone, molte delle quali ancora sotto le macerie. La corsa contro il tempo per trovare i sopravvissuti prosegue senza sosta, mentre i familiari attendono notizie. In questa difficile emergenza, la solidarietà e l'impegno delle autorità sono più che mai indispensabili.

Almeno otto persone sono rimaste uccise e nove ferite nel crollo di un edificio residenziale ieri a Karachi, la città più grande del Pakistan, mentre altre sono ancora sepolte sotto le macerie. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Lyari. L'edificio ospitava circa 100 persone, ha dichiarato all'AFP un alto funzionario della polizia locale, ed era "in rovina". La ricerca dei sopravvissuti è continuata fino a tarda notte, mentre i familiari si sono radunati vicino al luogo del disastro, in attesa di notizie. Le foto dell'AFP mostrano l'edificio completamente distrutto mentre soccorritori e mezzi setacciano le rovine.

