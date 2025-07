I nuovi agenti in arrivo non prima di settembre

Orvieto si prepara a un nuovo capitolo di sicurezza e rinnovamento, anche se l’atteso arrivo degli agenti non avverrà prima di settembre. La speranza di rafforzare la squadra e migliorare i servizi al cittadino rimane viva, grazie anche all’entusiasmo espresso da Vittorio Mari, segretario provinciale della Federazione Sindacale di Polizia. Mentre si attendono novità, il commissariato si impegna a mantenere alti gli standard di vigilanza e tutela dei cittadini.

Per i nuovi arrivi di personale al commissariato di Orvieto nulla di fatto, se ne riparla a settembre. "Tutti avevamo salutato con grande soddisfazione – afferma Vittorio Mari, segretario provinciale della Federazione Sindacale di Polizia – l’annuncio del Ministero dell’Interno dell’arrivo di 8 agenti a Orvieto; erano assolutamente indispensabili per coprire almeno una parte dei vuoti creatisi nella pianta organica del personale della Polizia di Stato di quell’ufficio che, a causa dei continui pensionamenti e dei trasferimenti, è arrivato ad avere una carenza di organico del 30% circa. E invece – prosegue Mari – a distanza di poche settimane è arrivata l’amara sorpresa: mentre, sulla carta, per tutti e otto la decorrenza dei trasferimenti a Orvieto è la fine di giugno, in realtà nei giorni scorsi sono arrivati “fisicamente“ solo 2 agenti, mentre gli altri sei, pur risultando trasferiti dal 24 giugno, arriveranno a Orvieto solo a settembre inoltrato perché la loro presenza è ritenuta più necessaria, secondo il Dipartimento della pubblica sicurezza, nelle città dove finora facevano servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "I nuovi agenti in arrivo non prima di settembre"

In questa notizia si parla di: agenti - arrivo - settembre - prima

Sicurezza, in arrivo altri agenti di Polizia a Salerno e in Campania - La sicurezza si rafforza in Campania: nuovi agenti di polizia stanno arrivando per tutelare cittadini e territori.

MASSIMILIANO BALDINI E MARIA PACCHINI (LEGA): LA PROVINCIA DI LUCCA PRIMA IN TOSCANA CON L'ARRIVO DI 39 AGENTI PER L'ESTATE, 30 DEI QUALI A VIAREGGIO (E LA VERSILIA) CHE FA LA PARTE DEL LEONE PER FAR FRONTE ALLA G Vai su Facebook

Sei nuovi agenti a Montevarchi . Finalmente arrivano i rinforzi; Agenti della Polizia locale in servizio in orario serale e notturno; Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike.

Rafforzata la sicurezza a Montevarchi. Controlli e agenti fino a tarda notte - Il monitoraggio del territorio è stato ampliato: in azione polizia, vigili e associazione nazionale carabinieri . Come scrive msn.com

Neo agenti Polizia Penitenziaria: l’arrivo nella prima sede di assegnazione rimarrà per sempre impresso nella memoria - Credo che per ogni poliziotto penitenziario l’arrivo nella prima sede di assegnazione rimarrà per sempre impresso nella memoria. Si legge su poliziapenitenziaria.it